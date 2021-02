Pillola dimenticata: che fare?

Una domanda di: Michela

Salve dottoressa, ho 19 anni. Sabato ho avuto un rapporto con il mio ragazzo, con cui sto assieme da ormai un anno. Inizialmente nel rapporto abbiamo usato il profilattico, ma standogli scomodo abbiamo deciso assieme di toglierselo e di continuare senza. Premetto che io prendo la pillola contraccettiva da 4 mesi, ma abbiamo sempre fatto anche con il preservativo per maggiore sicurezza e per questa paura costante di poter rimanere incinta. Voglio precisare inoltre che non c’è stata alcuna eiaculazione interna, ma esterna (in poche parole è venuto fuori).

Oggi che è martedi, mi sono accorta di non aver preso la pillola del giorno prima, quindi di lunedì. Appena me ne sono ricordata l’ho subito presa però erano già le 12 ore.

Quindi dal momento del rapporto, quindi sabato, al momento in cui mi sono dimenticata di prendere la pillola, quindi ieri, sono passati due giorni. Potrei rimanere incinta? Aspetto un riscontro.

Cordiali saluti.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Michela,

che numero di pillola era? Se era la prima settimana meglio prendere Norlevo, il contraccettivo di emergenza. E per il resto del mese è opportuno usare il profilattico. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto