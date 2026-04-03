Pillola dimenticata: che fare?

Una domanda di: Giulia

Mi sono accorta di aver dimenticato la pillola del giorno 4, che avrei dovuto prendere ieri a quest’ora. La pillola è Klaira, ora si chiama Idilla, stessi principi attivi.

Ho avuto un rapporto sessuale non protetto cinque giorni prima. Ho preso ora sia quella dimenticata che quella che dovevo prendere sta sera, quindi la n° 4 e la n°5.Cosa posso fare? Sono a rischio gravidanza? Devo prendere la pillola dei 5 giorni dopo? Grazie.

