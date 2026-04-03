Pillola dimenticata: che fare?

Se la pillola dimenticata si assume entro 12 ore dall'ora abituale, l'efficacia contraccettiva è ancora assicurata. Altrimenti si deve iniziare il nuovo blister senza intervallo.
Una domanda di: Giulia Mi sono accorta di aver dimenticato la pillola del giorno 4, che avrei dovuto prendere ieri a quest’ora. La pillola è Klaira, ora si chiama Idilla, stessi principi attivi.
Ho avuto un rapporto sessuale non protetto cinque giorni prima. Ho preso ora sia quella dimenticata che quella che dovevo prendere sta sera, quindi la n° 4 e la n°5.Cosa posso fare? Sono a rischio gravidanza? Devo prendere la pillola dei 5 giorni dopo? Grazie.
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno signora, in questi casi di solito si continua senza interruzioni saltando le compresse placebo della confezione e iniziando il nuovo blister. In ogni caso, contatti il suo specialista di fiducia per un controllo ecografico dopo aver fatto tra due settimane un test di gravidanza. Sperando di essere stato utile cordiali saluti.
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È improbabile che l'amoxicillina+acido clavulanico (Augmentin) e l'ibuprofene (Brufen) interferiscano sull'azione dei contraccettivi orali assunti sia contro l'endometriosi sia a scopo anticoncezionale.
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Fino ai 6 mesi è molto probabile che i risvegli notturni si verifichino per fame. Un bambino che subito dopo essere stato allattato si riaddormenta, evidentemente aveva proprio bisogno della poppata. »
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Le nostre linee guida in caso di faringite da streptococco consigliano di somministrare l'antibiotico per sei giorni, quindi sospenderlo qualche giorno prima dei 10 giorni suggeriti non espone a particolari rischi di ricadute. »
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