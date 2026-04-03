Pillola dimenticata: che fare?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 03/04/2026 Aggiornato il 04/04/2026

Se la pillola dimenticata si assume entro 12 ore dall'ora abituale, l'efficacia contraccettiva è ancora assicurata. Altrimenti si deve iniziare il nuovo blister senza intervallo.

Una domanda di: Giulia
Mi sono accorta di aver dimenticato la pillola del giorno 4, che avrei dovuto prendere ieri a quest’ora. La pillola è Klaira, ora si chiama Idilla, stessi principi attivi.
Ho avuto un rapporto sessuale non protetto cinque giorni prima. Ho preso ora sia quella dimenticata che quella che dovevo prendere sta sera, quindi la n° 4 e la n°5.Cosa posso fare? Sono a rischio gravidanza? Devo prendere la pillola dei 5 giorni dopo? Grazie.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, in questi casi di solito si continua senza interruzioni saltando le compresse placebo della confezione e iniziando il nuovo blister. In ogni caso, contatti il suo specialista di fiducia per un controllo ecografico dopo aver fatto tra due settimane un test di gravidanza. Sperando di essere stato utile cordiali saluti.

Pillola dimenticata: che fare?

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