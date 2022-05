Pillola dimenticata: che fare ora?

Una domanda di: Maria

Assumo la pillola Loette da Ottobre 2020. Sto attraversando un periodo di forte stress e stanchezza. Ho iniziato la nuova scatola giovedì. Ho avuto due rapporti completi sabato e domenica. Ho avuto la sensazione di non aver assunto la pillola domenica. Non ho controllato. In seguito ho realizzato di non aver assunto una pillola nella prima settimana ma non so quando. Ho assunto immediatamente anche la pillola dimenticata. Ho 42 anni. Quante probabilità ci sono di rimanere incinta? Vi ringrazio per farmi gentilmente sapere la possibilità, se è necessario effettuare un test, quando effettuarlo e come comportarmi nei prossimi giorni.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, la sua dimenticanza non dovrebbe essere un problema in quanto lei arriva da un lungo periodo di assunzione del farmaco e questo la preserva dal rischio legato alla mancata assunzione. Suggerirei comunque un controllo ecografico tra una ventina di giorni dal suo ginecologo per vedere che l'assunzione del farmaco continui a mantenere un buon controllo sulla funzione ovarica in modo da essere tranquilla. Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.