Pillola dimenticata: è alto il rischio di gravidanza?

Una domanda di: Tiziana

Prendo la pillola Estinette da 9 anni tra le 7:30-8:00 di sera. Sabato ho dimenticato la quinta pillola è l’ho presa subito domenica alle 8:15: ho avuto un rapporto completo mercoledì precedente È alto il rischio di una gravidanza?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

l’uso prolungato, assiduo, regolare (sempre alla stessa ora, senza dimenticanze) del contraccettivo ormonale mette al riparo dal rischio legato a un’unica dimenticanza. Questo vale ancora di più nel suo caso, visto che ha assunto la pillola dimenticata circa 12 ore dopo il solito orario: in questo modo ha rimediato e può stare tranquilla. Continui ora ad assumere con regolarità le pillole che restano nel blister di questo mese, senza preoccuparsi. Mi permetto di consigliarle, se ancora non ha preso questa abitudine, di puntare la sveglia del cellulare sull’ora dell’assunzione: l’aiuterà molto ad assumere la pillola con puntualità. Cari saluti.

