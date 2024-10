Pillola dimenticata e assunta dopo 10 ore dall’ora solita

Una pillola contraccettiva che viene assunta entro 12 ore dall'orario consueto mantiene il suo effetto contraccettivo inalterato.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, l’assunzione regolare del farmaco è la prima garanzia di corretto funzionamento del metodo. Se rispetto all’orario solito lei ha assunto la pillola dimenticata entro le 12 ore come mi riferisce certamente non corre alcun rischio perché l’effetto contraccettivo, entro questo arco di tempo, rimane inalterato. Quindi di fatto il rapporto di cui lei parla non era a rischio. Cordialmente.

Una domanda di: Irene Assumo effiprev da 4 anni con regolarità. Assumo la pillola alle 21 ma ieri l’ho dimenticata. La mattina mi si è presentato dello spotting che mi ha fatto ricordare di non aver preso la pillola e ho provveduto subito (10 ore dopo l’orario consueto). Può essere questo spotting dovuto al ritardo un po’ più lungo? Domenica scorsa ho avuto un rapporto posso escludere la gravidanza? Come devo comportarmi?

