Pillola dimenticata e assunta entro 12 ore: è possibile che inizi una gravidanza?

Non c'è rischio di perdere la protezione contraccettiva se si assume la pillola dimenticata entro 12 ore dall'ora solita.

Buongiorno signora, quanto da lei riferito è frequente ed è ampiamente dimostrato che l’assunzione della pillola dimenticata entro le 12 ore rispetto al solito orario di assunzione azzera il rischio di fallimento contraccettivo. A maggior ragione se la pillola viene impiegata da molto tempo. Mi sento di aggiungere che non comprendo la ragione del coito interrotto: al contraccettivo ormonale si ricorre proprio per garantirsi una vita sessuale che assicuri di non andare incontro a gravidanze indesiderate senza però accumulare stress. Se assunta correttamente non rende necessario abbinare un altro metodo. Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.

