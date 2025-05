Pillola dimenticata e assunzione della pillola del giorno dopo

Una domanda di: Giulia Sono sempre stata regolare con l’assunzione della pillola, tuttavia ho avuto un rapporto e DOPO non sono sicura di averla presa (non ho avuto altri rapporti) c’è il rischio di gravidanza? Ho anche preso la pillola del giorno dopo per sicurezza. Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, il metodo contraccettivo ormonale assunto regolarmente è certamente efficace e ha un tasso di fallimento irrisorio. Tuttavia la dimenticanza può generare un aumento di rischio seppur minimo in relazione all’evento, cioè al rapporto sessuale. Tuttavia non sembra corretto assumere anche la pillola del giorno dopo nel corso dell’assunzione dell’estroprogestinico in quanto l’assunzione contemporanea della pillola e della pillola del giorno dopo può certamente essere causa di eventi avversi. Di fatto, non si può escludere che possa innescarsi un’alterazione della coagulazione del sangue con conseguenze non sempre prevedibili e prevenibili. Assuma regolarmente la pillola anticoncezionale, utilizzi anche eventualmente la sveglia telefonica o le app di gestione del contraccettivo facilmente scaricabili nel telefonino e nel caso in cui vi sia una dimenticanza contatti il suo ginecologo di fiducia per affrontare la problematica in maniera corretta. Solitamente è opportuno comunque effettuare un controllo 15-20 giorni dopo il rapporto a rischio che comprenda un test di gravidanza ed un’ecografia ginecologica. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

