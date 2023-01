Pillola dimenticata: è giusto saltare l’assunzione di placebo?

Quando ci si dimentica di assumere una pillola contraccetiva, è bene, a blister finito, ricominciare con il blister nuovo, saltando l'intervallo tra una confezione e l'altra.

Gentile lettrice, direi che ha fatto benissimo a non assumere placebo ma a iniziare subito un nuovo blister. In questo modo la probabilità che si verifichi una ovulazione è nulla, di conseguenza è impossibile che si avvi una gravidanza. Può stare tranquilla. Cari saluti.

Una domanda di: Matilde Buon pomeriggio, il 16 dicembre ho per sbaglio spezzato la pillola mentre la toglievo dal blister (io assumo la pillola Arianna ed era la 23ª, due giorni dopo avrei dovuto iniziare quelle a effetto placebo). Me ne sono accorta il giorno dopo, un paio d’ore dopo aver avuto un rapporto completo, così ho deciso di continuare con il blister successivo saltando la pausa di 4 giorni e il ciclo. Prima delle mestruazioni devo aspettare un’altra settimana ma vorrei sapere se ci sono numerose possibilità di essere rimasta incinta.

Seguire una terapia antitrombotica è più che utile, quando ve ne è indicazione: è, infatti, l'unica strategia in grado di evitare gravissimi rischi per il feto. »

Se la tosse tende a persistere per oltre dieci giorni, diventa necessario farsi auscultare bronchi e polmoni dal medico, perché potrebbe (potrebbe!) essere opportuno il ricorso all'antibiotico. C'è poi una tisana che può realmente rivelarsi d'aiuto per limitare gli accessi. »

Nel terzo trimestre di gravidanza è ancora possibile effettuare il trattamento utile in caso di mamma RH negativo e padre RH positivo, che viene somministrato tramite iniezione. »

In gravidanza la tosse deve essere assolutamente controllata, perché gli accessi possono provocare contrazioni dell'utero. Le cure fortunatamente ci sono e possono essere seguite senza rischi. »

Posto che è il ginecologo curante a dover decidere l'intervallo di tempo tra un pap test e l'altro, in base al risultato ottenuto l'ultima volta che è stato effettuato, in generale non occorre farlo in gravidanza, se sono passati meno di tre anni dall'ultimo. »