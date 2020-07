Pillola dimenticata e nuovo blister iniziato

Una domanda di: Titta

Ho dimenticato la quinta pillola del blister, ho terminato il blister e ho avuto il ciclo da sospensione, con il nuovo blister sono coperta dalla prima pillola?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile Titta,

sì può stare tranquilla, l’azione contraccettiva della pillola si svolgerà regolarmente. In generale, se ci si dimentica di prendere la pillola, il giorno dopo occorre assumerne due, una la mattina una la sera: se sono passate meno di 12 ore dall’ora consueta del’assunzione l’effetto anticoncezionale è assicurato. Se, invece, è trascorso un arco di tempo maggiore si deve comunque continuare ad assumere la pillola regolarmente fino alla fine del blister, ma per quel mese non si può avere più la certezza della sua protezione per cui occorre usare il profilattico. Con cordialità.

