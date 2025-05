Pillola dimenticata e paura di fare il test di gravidanza

Una domanda di: Francesca Prendo la pillola da quasi un anno e Novadien da circa 8 mesi. Ho dimenticato di assumere l'ultima pillola prima delle 7 in placebo e sono riuscita a ricordarmi solo 14/15 ore dopo l'assunzione dell'ultima pillola, quindi oltre le 12 ore. Ho avuto rapporti non protetti e più di uno, mia mamma dice di star tranquilla che avendo dimenticato l'ultima e per poche ore non dovrebbe succedere nulla, ma io avverto un mal di testa insolito da circa 5 giorni (sono passati circa 10 giorni dalla dimenticanza). Ho paura di fare un test.



Gentile signora,

il test di gravidanza non è pericoloso e, può essere sicura, non la espone ad alcun rischio. Se ha paura del risultato, in quanto teme che sia positivo, mi permetto di consigliarle di vincerla perché tanto, se mai fosse incinta, test o non test lo scoprirebbe comunque. Il test è dirimente, le dà la risposta che cerca e questo vale sempre, anche quando ci si è esposte a un rischio basso. SLa invito a essere più attenta per evitare inutili rischi: utilizzi un avviso sonoro, attivandolo nel cellulare e vedrà che non ci saranno più dimenticanze. .

Cari saluti.



