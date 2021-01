Pillola dimenticata e poi assunta entro 12 ore

Una domanda di: Simona

Assumo la pillola Sibillette da 4 mesi. Non l’ho mai dimenticata e la prendo tutti i giorni esattamente alla stessa ora. Tendo a preoccuparmi facilmente ed è per questo che anche se prendo la pillola ho paura di avere rapporti completi non protetti.

Questo mese ho preso la pillola regolarmente, tranne che per un giorno, in cui l’ho dimenticata ma l’ho presa esattamente 12 ore dopo (non appena me ne sono ricordata).

Al terzo giorno della settimana di sospensione ho avuto il mio ciclo regolare, ma per la prima volta ho avuto dei rapporti non protetti completi durante le mestruazioni, gli ultimi due giorni della settimana di sospensione. Oggi inizio il nuovo blister, ma sono realmente coperta e posso stare tranquilla?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Simona,

certamente, le 12 ore sono il limite, quindi non corre rischi. Se passa più tempo si deve continuare comunque con le pillole rimaste nella confezione, tenendo conto però che fino al mese successivo non è più sicura l'efficacia anticoncezionale, quindi occorrerà avere rapporti usando il profilattico. Dal mese successivo, se l'assunzione avviene senza dimenticanze, la protezione contraccettiva è di nuovo garantita. Cari saluti.