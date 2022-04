Pillola dimenticata e poi interrotta

Una domanda di: Alexandra

Vorrei chiarire un dubbio e togliermi un po’ di ansia. Prendo la pillola anticoncezionale da anni ormai e sono sempre stata puntualissima. In questo ultimo periodo per diversi problemi personali sono stata un po’ disattenta. Ho completamente scordato di prendere una pillola nella seconda settimana (7/04), però a quanto scritto sul bugiardino non c’è rischio di gravidanza. Inoltre ho avuto un episodio di indigestione il 18/04. La pillola l’ho assunta correttamente, però ho deciso di interrompere il blister e cominciare da ieri (19/04) il periodo di pausa di 7 giorni. Ci tengo a precisare che ho avuto rapporti sessuali col partner non protetti. Purtroppo non riesco a mettermi in contatto col mio medico perché sono fuori città e vorrei sapere se c’è rischio di gravidanza o meno. Sono parecchio in ansia e non so cosa fare, sto aspettando che mi venga il ciclo ed è un’agonia.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Gentile signora, in linea di principio quanto lei riferisce non dovrebbe essere un rischio rispetto a un potenziale concepimento. Tenga comunque conto che la protezione aumenta continuando l’assunzione, non interrompendola. Pertanto faccia un test di gravidanza tra circa 15 giorni e continui ad assumere normalmente la pillola.

La possibilità di fallimento è remota ma è meglio verificare. Cordiali saluti.

