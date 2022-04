Pillola dimenticata: è possibile che inizi una gravidanza?

Una domanda di: Giulia

Assumo la pillola Klaira da dicembre 2018, sempre con puntualità.

Il 22/04 mi sono dimenticata di assumerla (pillola n° 8) e me ne sono accorta solamente il 23/04, circa all’ora in cui solitamente la assumo, ed ho quindi assunto sia la pillola n° 8 che la pillola n° 9.

Ho avuto un rapporto non protetto in data 18/04.

Posso essere a rischio di gravidanza avendo dimenticato solamente una compressa?

Come mi devo comportare per i prossimi eventuali rapporti?

Spero che riuscirà a darmi un riscontro, in quanto sono molto preoccupata.

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

Cordiali saluti.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Giulia,

considerato il numero di donne che dimentica la pillola e le pochissime, rare, gravidanze che ne derivano, non starei in pena. Certo se lo avesse detto prima le avrei consigliato di assumere norlevo, (mai ellaone con la pillola!) per maggiore sicurezza. Tuttavia non penso che succederà niente. Deve usare un’altra precauzione per nove giorni dopo la dimenticanza e caso mai fare un test di gravidanza nel mese di maggio.

Stia tranquilla, comunque.

