Pillola dimenticata: è possibile che sia iniziata una gravidanza?

Una domanda di: Tito

Salve, avrei urgentemente bisogno di una risposta più concreta possibile. La mia ragazza ha dimenticato una pillola anticoncezionale durante questo mese, ma non si ricorda quando. Ce ne siamo accorti soltanto quando sarebbero dovute mancare le ultime tre pillole del blister, ma in realtà ce ne erano quattro. Quindi una in più. Abbiamo avuto

rapporti senza preservativo ma mai completi, con eiaculazione sempre esterna. Siamo moltissimo in ansia, potrebbe esserci il pericolo di una

gravidanza? Grazie mille.



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Gentile Tito,

il coito interrotto quindi con eiaculazione esterna è un metodo contraccettivo non raccomandabile, la sua non efficacia è molto legata anche alla abilità o non abilità del partner, che deve essere in grado di concludere in tempi giusti l’atto sessuale. Spero nel vostro caso sia stato eseguito in maniera perfetta. In generale, una pillola dimenticata in realtà può esporre alla possibilità di una gravidanza. Il mio consiglio, per escludere questa eventualità, è di far eseguire alla sua ragazza il test di gravidanza. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto