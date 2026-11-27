Mi servirebbe un suo parere: prendo la pillola regolarmente il modello effiprev, questo mese nei giorni di venerdì 20 e sabato 21 ho dimenticato di prenderla e domenica 22 ne ho prese due insieme, la domenica pomeriggio ho avuto un rapporto con eiaculazione interna, il rischio di gravidanza è alto oppure posso stare tranquilla e aspettare che mi venga il ciclo e fare un dosaggio delle beta? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

in linea di principio il rischio è basso ma non nullo nel senso che se arriva da un lungo periodo di assunzione della pillola, è difficile che l’ovaio per il ritardo dell’assunzione possa aver effettivamente ovulato e che lei con il rapporto possa avere concepito, tuttavia non esiste il "rischio zero". Di solito vale la regola delle 12 ore rispetto alla dimenticanza per assumere la compressa dimenticata: solo entro le 12 ore l'efficacia contraccettiva non si perde. Suggerisco comunque per prudenza un controllo ecografico dal suo specialista di fiducia per valutare la situazione e, continuando comunque ad assumere regolarmente la pillola, credo opportuno effettuare un test di gravidanza a distanza di 15 giorni circa dalla rapporto potenzialmente a rischio. Ripeto la probabilità è bassa ma la precauzione della verifica è buona norma. Con cordialità.

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