Pillola dimenticata (e presa oltre le 12 ore)

Una domanda di: Alessia

Sono appena entrata nel 4 mese di assunzione della pillola drospil e l’ho sempre assunta con precisione. Questa settimana il 6 giorno ho dimenticato la pillola e l’ho presa dopo 12 ore e 20 più o meno. Sono a rischio gravidanza? Come devo procedere? Grazie e buona serata.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Alessia,

sono al limite sia il giorno sia l’orario… E’ difficile fare una valutazione precisa. Se è successo da poco si potrebbe pensare a prendere Norlevo (la pillola del giorno dopo), perché il rischio non è zero, anche se comunque è molto basso. Con cordialità.

