Pillola dimenticata e … recuperata

Una domanda di: Maria

Salve, prendo Novadien da circa due anni e mezzo. Oggi (15mo giorno di assunzione) mi sono accorta di non averla presa ieri (14mo giorno) e ho preso la 14ma e la 15ma pillola insieme. Come mi devo comportare ? Sono ancora coperta? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, sì è coperta. Finisca normalmente la confezione, faccia la sua pausa e ricominci dopo i sette giorni di intervallo.

