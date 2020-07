Pillola dimenticata, emorragia da privazione e probabilità di essere incinta

Il rischio di una gravidanza indesiderata per aver dimenticato di assumere una pillola è basso, ma non si può escludere del tutto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Carissima, in linea di massima concordo con quello che ha detto la farmacista. Non sono sicura che l’emorragia da privazione verrà nella settimana di sospensione, viste le perdite già avvenute e nonostante io sia d’accordo sul basso rischio non escluderei di fare un test di gravidanza a metà della nuova scatola per sicurezza. Cordiali saluti.

Una domanda di: Marika Buongiorno, espongo il mio problema e il relativo dubbio che mi perseguita. Prendo la pillola anticoncezionale da due anni circa, questo mese ho dimenticato di prendere la settima (l’ho presa 24h dopo) e ho avuto un rapporto non protetto due giorni dopo. In seguito alla dimenticanza ho iniziato ad avere delle perdite che, poi, si sono intensificate come un normale ciclo e questo è il sesto/settimo giorno che le ho. Ne ho parlato con la mia farmacista e lei mi ha rassicurata che, con una sola pillola dimenticata è assai improbabile che abbia una gravidanza, soprattutto viste le perdite più corpose (rispetto ad un normale spotting) che ho. Ha anche detto che, probabilmente, con la pillola dimenticata il mio corpo ha fatto partire un ‘ciclo falso’ e che il vero ciclo poi mi inizia con il termine normale del blister (o almeno spero), posso stare tranquilla grazie a quello che mi ha riferito o devo preoccuparmi?

Gli Specialisti Rispondono

In nessun caso e per nessuna ragione si deve sospendere un antipsicotici o anche solo diminuirne la dose di propria iniziativa, ma sempre e solo su consiglio dello psichiatra che lo ha prescritto. »

Gli Specialisti Rispondono

Ci sono casi in cui non è il bambino a essere particolarmente difficile da gestine, ma i genitori a nutrire aspettative sul suo comprotamento che lui, per via della sua età, non può (ancora) soddisfare. »

Gli Specialisti Rispondono

Una cosa è certa: il Sars-CoV-2 non nuota libero nell'acqua delle piscine, per cui i bambini possono fare i bagni in piena sicurezza. »