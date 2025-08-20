Pillola dimenticata il giorno dopo il rapporto: può essere iniziata la gravidanza?
A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia
Pubblicato il 20/08/2025
Aggiornato il 20/08/2025
Se la dimenticanza è stata "sanata" assumendo due pillole il giorno successivo e poi le compresse sono state assunte regolarmente la possibilità di aver avviato una gravidanza è davvero più che minima.
Una domanda di: Marianna
Prendo la pillola effimia da 1 anno e mezzo, per la prima volta ho dimenticato la terza pillola della terza settimana del blister, giorno 17. Il giorno quando me ne sono accorta ho assunto quella del 18 e quella del 17. Dopo ho continuato a prendere le pillole senza sospensione e sto usando preservativo. Io il giorno prima alla dimenticanza, ho avuto un rapporto con mio marito, ma quel giorno ho assunto correttamente la pillola, in quel caso quel rapporto è a rischio, in quanto il giorno dopo ho dimenticato di assumere la pillola? Grazie e mi scusi.
Dottor Gaetano Perrini
Cara signora,
lei è testimone preziosa che il giorno 17 è sempre un problema… Naturalmente sto scherzando e la tranquillizzo per il fatto che lei ha poi assunto correttamente le pastiglie e ha continuato senza pausa con il blister successivo usando anche il preservativo. Tutto ciò la mette con altissima probabilità al riparo da una gravidanza non voluta. Ripeta per scrupolo un test di gravidanza a distanza di 20 giorni dal rapporto che ha preceduto la dimenticanza, ma vedrà che sarà negativo. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
