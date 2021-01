Pillola dimenticata in allattamento

Una domanda di: Izmira

Salve. Ho dimenticato là pillola azalea che prendo sempre alle ore 8. Poi all’una ho avuto un rapporto non protetto e in questo momento mi sono ricordata e l’ho preso subito. Può essere la possibilità di una gravidanza? La pillola di emergenza lo posso prendere, al momento allatto al seno il mio bimbo di 6 mesi. Grazie.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile signora,

premetto che la pillola dovrebbe essere presa sempre alla stessa ora, per garantire una copertura continua all’organismo e per trasformare l’assunzione in un gesto automatico e quindi limitare al massimo il rischio di dimenticanze. Detto questo, se dopo la dimenticanza l’assunzione avviene entro le 12 ore dall’ora solita, l’efficacia contraccettiva della pillola rimane garantita. Oltre le 12 ore invece non ci si può più fidare del metodo per tutta la durata del mese. La pillola va comunque presa fino al termine della confezione. Il mese successivo tutto ritorna nella norma. Non ho ben compreso se la pillola dimenticata lei l’abbia assunta entro le 12 ore dalle 8 del mattino che sono il suo orario abituale di assunzione. Nel caso fosse così può stare tranquilla. Per quanto riguarda il contraccettivo di emergenza, se si assume occorre sospendere l’allattamento per una settimana, durante la quale si deve tirare il latte (e poi gettarlo) per poter mantenere in attività la ghiandola mammaria. Cordialmente.

