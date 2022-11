Pillola dimenticata (ma per poco)

Una domanda di: Claudia

Prendo la pillola Loette da 5 anni e giovedì 27 ottobre (prima settimana di blister) ho dimenticato di assumerla. L’ho presa poco dopo le 12. Il problema è che ho avuto rapporti non protetti nei giorni successivi. Oggi lunedì 31 ho preso la pillola EllaOne. C’è la possibilità che io possa essere incinta?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Claudia, prima di tutto in questi casi sarebbe meglio prendere Norlevo anziché EllaOne. Poi bisognerebbe proteggere i rapporti per sette giorni dopo la dimenticanza, comunque, quindi bisognerebbe usare il profilattico. Posto questo le 12 ore, che sono l’intervallo massimo di tempo da rispettare tra una pillola e l’altra per assicurarsi la sua efficacia contraccettiva, erano passate da poco, e la pillola insomma è molto molto protettiva. Io farei comunque un test alla fine della scatola ma anche all’inizio della successiva, ma nel complesso direi che sarà negativo e che quindi non ha ragione di preoccuparsi più di tanto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto