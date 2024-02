Pillola dimenticata nell’ultima settimana di assunzione: potrei essere incinta?

Una domanda di: Clara

Mi sono accorta che nel blister precedente avevo dimenticato di assumere una compressa di Estinette, successivamente ne ho assunte nei 5 giorni successivi e poi fatto la pausa di 7 giorni. Al termine di questa ho ricominciato l’assunzione per 2 giorni e poi ho avuto il rapporto completo.

C’è la possibilità di una gravidanza dato che tra le 7 pastiglie prese successivamente alla dimenticanza vi è la pausa di sospensione? La ringrazio.



Gentile signora,

la dimenticanza nella ultima settimana di assunzione viene considerata una criticità relativamente alla efficacia contraccettiva della pillola. Nel suo caso questo è accaduto proprio all’inizio della settimana perciò l’assunzione di altre 5 pillole potrebbe avere ostacolato ogni ” risveglio ” dell’ovaio. Purtroppo non posso darle delle certezze perchè tutta la letteratura si esprime nel sottolineare che, quando la dimenticanza è nella ultima settimana, per garantire la sicurezza contraccettiva non deve essere fatta la sospensione dei 7 giorni. A mia conoscenza non esistono lavori che ci diano percentuali esatte sul rischio che si corre quando ciò non viene attuato come nel suo caso. Cordialmente.

