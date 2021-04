Pillola dimenticata per 13 ore

Una domanda di: Roberta

Spero possiate tranquillizzarmi. Ho preso per 9 anni la pillola

Yasminelle, 2 mesi di pausa e ora da 5 anni la Gestodiol 30. Questo mese mi

sono dimenticata la terza pillola del blister, invece che prenderla mercoledì

sera intorno alle 22, l’ho presa giovedì mattina alle 11, circa 13 ore

dopo. Mercoledì mattina, il giorno della dimenticanza, ho avuto un rapporto

completo. Rischio una gravidanza avendola presa 13 ore dopo e non 12? Può

essere che le mie ovaie si sveglino all’improvviso dopo anni di assunzione?

Ora a distanza di 4 giorni dalla dimenticanza ho un po’di mal di pancia ma

niente spotting, può essere dovuto alla dimenticanza? Grazie in anticipo.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, questa dimenticanza difficilmente potrà essere causa di una gravidanza inaspettata in quanto inserita in un lungo periodo di assunzione del contraccettivo rale, durante il quale le ovaie hanno raggiunto uno stato di quiete che è improbabile possa cessare per una sola ora di ritardo rispetto alle 12 ore raccomandate per porre rimedio alla dimenticanza.

In ogni caso, per estrema prudenza tra venti giorni faccia un test di gravidanza e vedrà che sarà negativo.

Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

