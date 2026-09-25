Pillola dimenticata per alcune ore: è ancora garantita la sua efficacia?

Una domanda di: Aurora

Salve, prendo Briladona trifase ormai da due anni, se non di più.

Solitamente prendo la pillola in un orario che oscilla dalle 19 alle 23, domenica, ho avuto un rapporto non protetto, e ho preso la pillola alle 22 di sera, il dubbio sorge ora, lunedi 21, mi sono addormentata e non ho preso la pillola come al solito verso le 22, ma l'ho presa oggi alle 6 di mattina, calcolando non sono passate piu di 12 h quindi posso stare tranquilla per i rapporti sucessivi? Stasera continuerò regolarmente con la pillola di stasera. Preciso che io inizio il blister di giovedì, sono alla 3^ settimana, precisamente mancano due giorni all'inizio del placebo. Attendo sua risposta e la ringrazio (questo è il primo ritardo, il blister l’ho preso correttamente). Volevo chiedere per anche le prossime volte, le 12 ore partono dall’ultima pillola presa o dall’orario abituale in cui si prende? Inoltre se conto dalle 19 sono 11 ore, non sono troppo a ridosso? Considerando però che ormai la prendo praticamente sempre verso le 22/23 sono meno di 11 ore. Grazie.



