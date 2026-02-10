Pillola dimenticata: posso essere incinta?

Una domanda di: Michela Lunedì 26 gennaio ho avuto un rapporto completo non protetto. Io prendo la pillola slinda, ma due giorni dopo il rapporto, il 28 ho dimenticato di prenderla. Era l’ultima pillola bianca prima delle pillole placebo. Assumendo le pillole verdi mi sono uscite perdite marroncine per 2 giorni, mentre lo scorso mese mi erano durate un sacco di settimane (prendo la pillola da dicembre). Le volevo chiedere sono a rischio per un eventuale gravidanza? Cosa posso fare? Quando posso fare il test?



Gentile Michela,

la possibilità di gravidanza è bassa ma esiste, anche perché lei non ha preso la pillola dimenticata quando si è accorta di averla saltata. Adesso dovrà usare il profilattico per sette giorni e l'ideale sarebbe stato non assumere le pillole placebo (verdi) ma iniziare immediatamente la nuova confezione. Il test di gravidanza può farlo a partire da 12-14 giorni dopo il rapporto. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

