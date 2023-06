Pillola dimenticata: potrei essere incinta?

Una domanda di: Lea

Salve, volevo essere tranquillizzata se possibile. Circa un mese fa nel prendere la pillola quasi in prossimità della fine della settimana mi sono accorta il martedì sera di non aver preso quella del lunedì avvertendo già dallo stesso giorno dolori premestruali, il mercoledì mattina ho preso quindi quella del lunedì e la sera quella del martedì, ma il giorno dopo mi è arrivato il ciclo, ho continuato a prendere la pillola fino alla fine della settimana ed il ciclo mi è durato 6/7 giorni, poi è iniziata la settimana della sospensione ed il lunedì dopo che l’avrei dovuta iniziare di nuovo mi sono recata dalla dottoressa per farmi prescrivere delle analisi e la stessa dopo averle esposto quanto accaduto mi ha detto di sospendere la pillola e di iniziarla di nuovo appena mi fosse arrivato il ciclo successivo ( questo accadeva il 5 di giugno), ad oggi 26 giugno ancora non mi è arrivato il ciclo, ho dolore al seno continuo uscita di acne e dolore alla pancia da qualche giorno e nei giorni dietro per tre volte di seguito ho eseguito il test di gravidanza che in tutti e tre i casi mi ha dato esito negativo, però sono preoccupata che potrei essere incinta. È possibile?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Lea, è normale che il primo flusso dopo la sospensione della pillola arrivi 40-45 giorni dopo l'ultima compressa. Se ha avuto rapporti sessuali completi che possono aver dato luogo a una gravidanza in questo periodo di assunzione irregolare fa un test di gravidanza così si mette tranquilla. Quindi nessun allarme. Quadro di normalità, test di gravidanza solo se ha avuto rapporti completi e vedrà che fra pochi giorni arriveranno le mestruazioni.