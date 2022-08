Pillola dimenticata: potrei essere incinta?

Una sola dimenticanza nell'arco del mese, seguita dall'assunzione di una compressa dopo 24 ore, verosimilmente non determina il fallimento del metodo contraccettivo. Se però l'episodio si dovesse ripetere le probabilità di dare inizio a una gravidanza potrebbero diventare alte.

Buongiorno signora, quanto lei descrive non rappresenta un rischio particolare, se ovviamnete rimane un “incidente” isolato nel mese di assunzione. Qualora invece non sia un episodio isolato può essere indicata una valutazione con test di gravidanza ed eventualmente ecografia a distanza di un paio di settimane dalla dimenticanza. Con cordialità.

Una domanda di: Laura Assumo la pillola anticoncezionale Dylette da circa 5 anni. Ho dimenticato di assumere una pillola durante la terza settimana e me ne sono ricordata più di 24 ore dopo, così ne ho prese due insieme. 10 giorni prima, tuttavia, ho avuto un rapporto sessuale non protetto. C’è un qualche rischio possibile? Grazie.

