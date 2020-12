Pillola dimenticata: quale rischio?

Una domanda di: Sara

Avrei bisogno di un chiarimento. Ieri ho avuto un rapporto protetto ma alla sera mi sono dimenticata di assumere la pillola. Preciso comunque che avevo preso le precedenti in modo corretto. Corro qualche rischio o posso stare tranquilla?

Grazie se vorrà risolvere il mio dubbio.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto lei riferisce non sembra essere rappresentativo di un grosso rischio di concepimento avendo utilizzato il condom in un giorno in cui si è dimenticata di assumere la pillola anticoncezionale. In linea di principio le suggerisco questo mese di continuare a utilizzare il preservativo per maggior sicurezza e le ricordo che qualora dovesse capitare di nuovo di dimenticarsi di assumere la pillola rispetto un orario solito ha 12 ore di tempo per assumere il confetto: se si riesce a prenderlo in questo lasso di tempo si azzera la possibilità di dare inizio a una gravidanza. Le ricordo anche che nel caso in cui assuma la pastiglia in ritardo entro le 12 ore, la pillola successiva va assunta come al solito, alla stessa ora. Le auguro un felice anno nuovo.

Sperando di essere stato utile buone festività



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

