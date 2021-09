Pillola dimenticata: seguire o no le indicazioni del “bugiardino”?

Una domanda di: Valentina

Le scrivo poiché ieri (5 settembre) sera alle 22 ho dimenticato la pillola Klaira numero 23 (da 28 confetti); me ne sono accorta oggi 6 settembre alle 14. Nella giornata di ieri 5 settembre ho avuto rapporti non protetti. Leggendo il bugiardino dovrei smettere la confezione attuale e ricominciare un nuovo blister oggi stesso.

Mi comporto come scritto sul bugiardino?

Secondo lei potrei rischiare una gravidanza? Ho sempre assunto la pillola in modo regolare ormai da quattro anni.

Grazie infinite.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Certo faccia come dice il foglietto di accompagnamento: è la cosa migliore. Abbia rapporti protetti per nove giorni però e non esiti a fare il

test di gravidanza dopo 15 giorni se sente qualcosa di strano. Klaira è un dosaggio molto basso. Con cordialità.