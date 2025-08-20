Pillola: quando si smette dopo quanto si può cercare una gravidanza?

In linea teorica, quando si smette la pillola è possibile avviare una gravidanza anche nel mese successivo. A volte però può essere necessario più tempo affinché l'attività ovarica riprenda regolarmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, quando si sospende la pillola anticoncezionale di solito l’ovulazione riprende con la cadenza regolare che aveva prima dell’assunzione del farmaco e si manifesta intorno al 14º giorno del ciclo in un ciclo regolare di 28 giorni. Tenga tuttavia presente che, se arriva da un periodo di assunzione della pillola più o meno prolungato, non sempre l’attività ovarica riprende immediatamente ed è talvolta possibile che riprenda con caratteristiche di normalità anche dopo qualche mese. Se questa domanda è frutto del desiderio di gravidanza, non dimentichi di assumere in fase preconcezionale l’acido folico utile (400 microgrammi al giorno) per ridurre il rischio malformativo dei difetti del tubo neurale (spina bifida, meningocele, mielomeningocele) nel feto. Le auguro che il suo desiderio di maternità si realizza al più presto.

Una domanda di: Monica Il giorno 11 agosto ho preso l'ultima pillola loette e il 15 di agosto è iniziato il ciclo. L'ovulazione quando può iniziare per cercare una gravidanza? La ringrazio.

L'ovulazione si verifica 30 giorni dopo un aborto spontaneo ed è possibile concepire anche in questa circostanza senza che vi siano rischi di un qualsiasi tipo. »

Fino a quando le beta legate a una precedente gravidanza che si è interrotta sono presenti nel sangue non è possibile concepire. »

Gli Specialisti Rispondono

L'ovulazione si verifica 30 giorni dopo un aborto spontaneo ed è possibile concepire anche in questa circostanza senza che vi siano rischi di un qualsiasi tipo. »

Gli Specialisti Rispondono

Se il bambino è nato a termine e se dallo screening neonatale non è emerso nulla, non è necessario fare ulteriori controlli. »

Gli Specialisti Rispondono

Le cisti del plesso corioideo isolate, ossia non associate ad altre anomalie ecografiche, sono considerate varianti normali, senza effetti sullo sviluppo neurologico o intellettivo del bambino: nella maggior parte dei casi, scompaiono spontaneamente tra la 26ª e la 32ª settimana di gestazione. Quando... »

Gli Specialisti Rispondono

Una coppia formata da un genitore con gli occhi scuri e da un genitore con gli occhi chiari avrà molto più facilmente un bambino con occhi scuri. A meno che gli ascendenti del primo genitore non abbiano occhi chiari, eventualità che per le persone di pelle scura è davvero rara. »