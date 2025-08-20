Pillola: quando si smette dopo quanto si può cercare una gravidanza?
A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia
Pubblicato il 20/08/2025
Aggiornato il 20/08/2025
In linea teorica, quando si smette la pillola è possibile avviare una gravidanza anche nel mese successivo. A volte però può essere necessario più tempo affinché l'attività ovarica riprenda regolarmente.
Una domanda di: Monica
Il giorno 11 agosto ho preso l'ultima pillola loette e il 15 di agosto è iniziato il ciclo. L'ovulazione quando può iniziare per cercare una gravidanza?
La ringrazio.
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno signora, quando si sospende la pillola anticoncezionale di solito l’ovulazione riprende con la cadenza regolare che aveva prima dell’assunzione del farmaco e si manifesta intorno al 14º giorno del ciclo in un ciclo regolare di 28 giorni. Tenga tuttavia presente che, se arriva da un periodo di assunzione della pillola più o meno prolungato, non sempre l’attività ovarica riprende immediatamente ed è talvolta possibile che riprenda con caratteristiche di normalità anche dopo qualche mese. Se questa domanda è frutto del desiderio di gravidanza, non dimentichi di assumere in fase preconcezionale l’acido folico utile (400 microgrammi al giorno) per ridurre il rischio malformativo dei difetti del tubo neurale (spina bifida, meningocele, mielomeningocele) nel feto. Le auguro che il suo desiderio di maternità si realizza al più presto.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
