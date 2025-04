Pillola: dopo quanto dalla prima assunzione comincia a funzionare?

Se viene assunto a partire dal primo giorno di inizio della mestruazione, il contraccettivo orale svolge il suo effetto anticoncezionale fin da subito.

Gentile Laura, se ha assunto la pillola Slinda correttamente a partire dal primo giorno della mestruazione l'effetto contraccettivo è immediato, quindi non deve aspettare. Probabilmente la sua ginecologa le ha suggerito di usare il profilattico per un mese perché forse non è sicura che lei abbia assunto la prima compressa il primo giorno di mestruazione. Ma questo dovrebbe chiederlo alla sua ginecologa...Cordialmente.

Una domanda di: Laura Alla prima mestruazione dopo IVG ho iniziato Slinda, quanto tempo aspettare per avere rapporti non protetti? Leggo circa una settimana ma la mia ginecologa mi ha consigliato durante tutto il 1 mese di usare anche il preservativo. È corretto o posso stare tranquilla già dopo una settimana? Cosa rischio?

