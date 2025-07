Pillola dopo un aborto spontaneo: quando si può iniziare ad assumerla?

Dopo un aborto spontaneo, la contraccezione ormonale (pillola) si può iniziare nel primo giorno di inizio del flusso mestruale, che generalmente si presenta a distanza di circa 40 giorni.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Tiziana, le perdite da aborto spontaneo possono durare da 2 fino a 15 giorni. Qualche volta possono presentarsi in modo intermittente. Se vuole fare le cose in modo ordinato, come è sempre consigliabile, aspetti il primo flusso mestruale che si manifesterà a circa 40 giorni dall'aborto per iniziare la contraccezione (la prima pillola contraccettiva si assume il primo giorno di mestruazione). Cari saluti.

Una domanda di: Tiziana Circa due settimane fa ho saputo dopo ecografia che la gravidanza si era interrotta, solo la settimana precedente avevo appreso la notizia di essere incinta all'ottava settimana e 3 giorni, da controllo ecografico risultava un sacco vitellino di dimensioni tali da far sospettare che la gravidanza non si sarebbe evoluta . Dopo 12 giorni dalla notizia che era tutto fermo ho avuto perdite di sangue lievi fino ad essere più abbondanti a distanza di un giorno ed ho espulso molto materiale, ora ho delle perdite più contenute a differenza di questa notte che le perdite erano abbondanti ecc, non avverto dolori o fastidi. Se possibile volevo sapere per quanto tempo le perdite possono durare, dopo la fine delle stesse quando può arrivare il ciclo mestruale e siccome vorrei evitare un'altra gravidanza quando sarà opportuno iniziare a prendere la pillola anticoncezionale. Confido in una vostra risposta e vi ringrazio dei consigli in precedenza dati. I miei cordiali saluti.

