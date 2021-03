Pillola e antistaminico: si possono assumere insieme?

Una domanda di: Clara

Ho 36 anni e prendo regolarmente la jadiza ogni sera alle 20.00. Per una morfea localizzata devo assumere per 40 giorni G2A-Desloratadina

5mg 20 unità uso orale 035201096 20CPR RIV 5MG. Posso assumerli insieme o rende la pillola contraccettiva inefficiente? E posso

inoltre prendere la desloratadina al mattino e la jadiza alla sera? Grazie

in anticipo.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Clara,

non sono segnalate interazioni tra la desloratadina e i contraccettivi orali estroprogestinici.

Non ci sono pertanto motivi per ritenere che l’efficacia contraccettiva sia ridotta.

Le consiglio di valutare insieme al suo medico curante quando assumere l’antistaminico.

Cordiali saluti.

