Pillola e dissenteria

Una scarica di materiale liquido dopo l'assunzione del contraccettivo orale potrebbe interferire sul suo assorbimento.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, un evento diarroico è talvolta causa di mancato o ridotto assorbimento del farmaco. Dal punto di vista contraccettivo il rischio legato al possibile mancato assorbimento di una compressa si compensa generalmente con l’assunzione entro le 12 ore della compressa del giorno successivo. Quindi in realtà lei ha compensato bene l’accaduto. In ogni caso è da considerare il mese come mese potenzialmente a rischio (molto basso) di concepimento, fino all’inizio della nuova confezione del mese successivo. E’ prudente dunque usare il profilattico fino alla confezione successiva. Con cordialità.

