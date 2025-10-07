Pillola e dissenteria dopo un’ora dall’assunzione: può essersi avviata una gravidanza?

Le probabilità di aver dato inizio a una gravidanza non sono alte, nonostante la possibilità che una pillola non sia stata assorbita in maniera corretta, quando intervengono altre variabili con azione contraccettiva.

Una domanda di: Manu
Prendo la pillola Lusine anticoncezionale da circa 9 anni. Ieri mattina ho avuto un rapporto, ma con coito interrotto. La sera,come di consuetudine, prendo la pillola alle 21, ma dopo un'ora ho avuto una scarica di diarrea, quindi la pillola non penso sia stata assorbita. Visto che la mattina ho avuto questo rapporto, sono comunque rimasta protetta dalla pillola della sera prima? O c'è rischio? Attendo risposta, grazie.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,
la pillola anticoncezionale per definizione protegge dalla gravidanza. Vien da sé che avendo rapporti mentre si utilizza questo metodo contraccettivo non vi è necessità di praticare il coito interrotto. Sulla specifica domanda da lei posta, il dubbio di mancato assorbimento di una pastiglia, avendo anche utilizzato il coito interrotto, penso esponga a un rischio estremamente ridotto, perché comunque l'assunzione è avvenuta e poi lei ha proseguito regolarmente ad assumere le pillole successive. In più, siete ricorsi al coito interrotto che ha una certa funzione contraccettiva (anche se in realtà non è un metodo affidabile). Cordialmente.

