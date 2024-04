Pillola e niente sanguinamento durante la pausa tra un blister e l’altro

Una domanda di: Ludovica

Prendo la pillola ormai da un anno abbondante! Questo mese mi è sorto un problema. Il 14 marzo mi sono resa conto di non aver assunto la pillola del 13 marzo (la mia pillola contraccettiva è Arianna) come da foglio illustrativo ho preso immediatamente la pillola del 13 e poi all’ora a cui dovevo prenderla la pillola del 14 e per sette giorni ho usato anche il preservativo. Io e il mio ragazzo abbiamo sempre rapporti completi comunque specifico questo! La mia pillola è composta da 28 pillole gialle e 4 bianche puntualmente come ogni mese il mercoledì (quindi il giorno in cui devo assumere l’ultima pillola bianca mi torna il ciclo) questa volta non è tornato il giovedì mattina ho fatto h test di gravidanza risultato negativo ma il ciclo ancora non torna e il mio medico di base mi ha detto comunque di riniziare un blister nuovo. Però non mi ha detto né di ripetere il test né che fosse tutto normale e né niente! Questo mancato ciclo sinceramente mi preoccupa ad oggi siamo al 3° giorno di non ciclo! Cosa dovrei fare?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Ludovica, una volta appurato, al 4° giorno di pillola bianca (placebo) che una gravidanza non è iniziata, visto il test negativo, avrebbe dovuto ricominciare il nuovo blister come sempre, cioè dal giorno dopo. Non è chiaro se l’abbia fatto o no. Se non lo ha fatto e dovesse ricominciare adesso, per i prossimi sette giorni dovrà usare il profilattico. Per quanto riguarda il sanguinamento, nel foglietto di accompagnamento di Arianna sta scritto che “inizia normalmente 2-3 giorni dopo l’assunzione dell’ultima compressa attiva e può persistere anche oltre l’inizio della nuova confezione”. Potrebbe dunque comparire tra oggi e domani. Se non accadesse, dato il test di gravidanza negativo, potremo pensare che si tratti di un accadimento normale, perché in effetti a volte può succedere che il sanguinamento non compaia, quindi può continuare a prendere la pillola tranquillamente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto