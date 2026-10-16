Pillola e pillola dei 5 giorni dopo assunte lo stesso mese: può essersi avviata una gravidanza?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 16/10/2026 Aggiornato il 16/10/2026

La pillola per la contraccezione d'emergenza non dovrebbe essere assunta in caso di dimenticanza della normale pillola perché può annullare l'effetto anticoncezionale di quest'ultima.

Una domanda di: Giulia
Assumo la pillola Effiprev regolarmente da 3 anni (orario abituale alle 18:00). Ho iniziato il nuovo blister venerdì 9 ho assunto la pillola, lunedì mi sono accorta che non ne avevo presa una, o quella di sabato o quella di domenica, così lunedì mattina alle 6 ho preso subito la pillola dimenticata (e successivamente ho assunto EllaOne acquistata in farmacia). C'è da precisare che durante il rapporto non è avvenuta eiaculazione interna. Vorrei un vostro riscontro per capire se, considerando lo storico di 3 anni di assunzione continuativa, la presunta assenza di eiaculazione interna e l'assunzione di ellaOne, vi sia un effettivo rischio di gravidanza.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,
non si dovrebbe mai associare l'assunzione della pillola contraccettiva con quella della pillola dei cinque giorni dopo (ellaOne) come probabilmente le ha detto il farmacista. EllaOne infatti può annullare l'effetto anticoncezionale della pillola. In altre parole ellaOne può diminuire l'efficacia di Effiprev, di conseguenza ora lei non può più considerarsi protetta dalla pillola. Quindi fino all'inizio del nuovo blister sarà necessario usare il preservativo perché non si ha più alcuna garanzia contraccettiva. Posto questo, non posso rassicurarla sul fatto di non aver avviato una gravidanza, perché è possibile che sia avvenuto: il mio consiglio è di effettuare il test di gravidanza tra un paio di settimane per escludere con certezza di essere incinta. In generale, è sempre consigliabile puntare la sveglia del telefonino sull'ora in cui si deve assumere la pillola perché in questo modo si evitano dimenticanze. Cari saluti.

Pillola e pillola dei 5 giorni dopo assunte lo stesso mese: può essersi avviata una gravidanza?

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