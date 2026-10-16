Pillola e pillola dei 5 giorni dopo assunte lo stesso mese: può essersi avviata una gravidanza?

Una domanda di: Giulia Assumo la pillola Effiprev regolarmente da 3 anni (orario abituale alle 18:00). Ho iniziato il nuovo blister venerdì 9 ho assunto la pillola, lunedì mi sono accorta che non ne avevo presa una, o quella di sabato o quella di domenica, così lunedì mattina alle 6 ho preso subito la pillola dimenticata (e successivamente ho assunto EllaOne acquistata in farmacia). C'è da precisare che durante il rapporto non è avvenuta eiaculazione interna. Vorrei un vostro riscontro per capire se, considerando lo storico di 3 anni di assunzione continuativa, la presunta assenza di eiaculazione interna e l'assunzione di ellaOne, vi sia un effettivo rischio di gravidanza.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

non si dovrebbe mai associare l'assunzione della pillola contraccettiva con quella della pillola dei cinque giorni dopo (ellaOne) come probabilmente le ha detto il farmacista. EllaOne infatti può annullare l'effetto anticoncezionale della pillola. In altre parole ellaOne può diminuire l'efficacia di Effiprev, di conseguenza ora lei non può più considerarsi protetta dalla pillola. Quindi fino all'inizio del nuovo blister sarà necessario usare il preservativo perché non si ha più alcuna garanzia contraccettiva. Posto questo, non posso rassicurarla sul fatto di non aver avviato una gravidanza, perché è possibile che sia avvenuto: il mio consiglio è di effettuare il test di gravidanza tra un paio di settimane per escludere con certezza di essere incinta. In generale, è sempre consigliabile puntare la sveglia del telefonino sull'ora in cui si deve assumere la pillola perché in questo modo si evitano dimenticanze. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto