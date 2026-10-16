Pillola e sanguinamento con coaguli: è preoccupante?

Una domanda di: Sara

Ho 44 anni, io prendo la klaira da quasi tre anni, questo mese purtroppo ho dimenticato di assumerla il 13/12 giorno il 14 cioè ieri mi e arrivato il ciclo che non doveva venirmi ora ma a fine mese. Ho mestruazioni con coaguli di sangue, di cui uno mi ha fatto spaventare, ma è normale? Cosa faccio ora: posso interromperla e riniziarla quando mi viene il vero ciclo?