Pillola e sanguinamento da sospensione

Una domanda di: Michela

Sono una ragazza di 18 anni, prendo la pillola Novadien da circa 5 mesi, mi è capitato una sola volta di dimenticare una pillola nel mese di marzo e poi mai più successo. Mi è sempre venuto il ciclo ad ogni pausa dei 7 giorni ma questa volta, nonostante abbia preso tutte le 21 pillole senza mai dimenticarmene (al massimo alcune le ho prese 2/3 ore dopo l’ora abituale), oggi sono al terzo giorno di pausa e non mi è ancora venuto il ciclo, nessuna traccia! Non sono stressata in questo periodo perciò non capisco proprio quale possa essere la causa di questo ritardo. In più quando mi deve arrivare, il giorno prima ho sempre un pochino di mal di pancia o male al seno, ma per il momento ancora niente. Dovrei preoccuparmi?

Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Carissima, con la pillola non è detto che ci sia la perdita da sospensione (cioè il sanguinamento che si verifica nei giorni di pausa, tra una confezione e l'altra). Se hai un dubbio fai il test di gravidanza, anche se può senz'altro capitare (anche più volte) che il sanguinamento non compaia senza che questo abbia una significato negativo o segnali che è iniziata una gravidanza. Tutto dipende per lo più dal tipo di pillola: se il sanguinamento non dovesse ripresentarsi e a te dovesse dare fastidio questa assenza (che per alcune donne è invece provvidenziale) chiedi al ginecologo di prescriverti un altro tipo di pillola. Cari saluti.