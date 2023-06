Pillola e sanguinamento protratto in donna di 55 anni

Una domanda di: Adriana

Buongiorno, ho 55 anni e ho iniziato il primo blister di pillola Zoely su consiglio ginecologa. Isteroscopia e Pap test fatti tutto ok, dopo le 4 pillole di placebo e inizio del secondo blister è arrivato il ciclo molto abbondante, è normale? Devo continuare a prendere la pillola e quanto possono durare le mestruazioni?



Cara Adriana, Zoely è una pillola contraccettiva. Ho due elementi di perplessita nel risponderle. La prima è perché ha fatto un’isteroscopia? Vi è forse un’iperplasia endometriale? Zoely è stato prescritta per questo motivo e quindi ha già fatto il suo effetto inducendo uno sfaldamento dell’endometrio in eccesso? Non vedo problemi ma necessità di maggior chiarezza in modo che la risposta sia per lei una valida fonte informativa. In altre parole, non è possibile esprimere un giudizio su un sanguinamento che si protrae in sgeuito all’assunzione di un prodotto a base di estroprogestinici senza avere alcuna informazione. Cordialmente.

