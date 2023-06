Pillola e spotting

Una domanda di: Monica

Buonasera e grazie per la risposta. Sì il neurologo del centro cefalee dopo alcune visite e profilassi mi ha indirizzato al ginecologo. Con la pillola sono passata dai 20 attacchi mensili dal pre ciclo ai 5 giorni dopo circa, a non averne se non in procinto di alcuni ciclo/dpotting che ho, motivo per cui mi sento abbastanza tranquilla della diagnosi. Lei dice che non è così? Il mio problema è lo spotting continuo con ogni pillola provata motivo per cui mi chiedevo se ci fosse una combinazione più adatta al mio problema… Esami ormonali a posto. Isteroscopia effettuata anni fa durante la ricerca di una gravidanza che indicava adenomiosi. Grazie ancora.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Monica, mi trovo in una posizione differente da quella del suo neurologo, per cui il mio consiglio è di chiedere una seconda opinione neurologica mentre non è difficile trovare una pillola ormonale bilanciata. A mio giudizio quelle della prima generazione sono più adatte al suo problema per regolarizzare le sue perdite ematiche che di certo la infastidiscono. Mi faccia sapere cosa pensa il secondo neurologo, se lo consulterà. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto