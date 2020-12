Pillola e tumori dell’utero

Una domanda di: Valentina

Ho 25 anni e da un anno assumo la pillola yasmin per una cisti che poi risulta essersi riassorbita. Il prossimo controllo lo avrò la prossima settimana. Volevo chiedere terminata la pausa dei 7 giorni ho dimenticato di prendere la pillola del primo giorno del nuovo blister e quindi ho fatto una pausa di otto giorni e posticipato la ripresa di un giorno, questa cosa può aver interrotto l’effetto della pillola? E assumendo questa pillola possono riformarsi altre cisti o tumori all’utero? La ringrazio.



La pillola elimina soltanto le cisti funzionali (incidenti legati al normale funzionamento dell’ovaio), quindi non ha nessuna influenza né in bene né in male sui tumori dell’utero o delle ovaie, i quali possono venire sia che la si prenda sia che non la si prenda. E’ descritta una lieve protezione dal tumore dell’ovaio ma se la si assume per molti anni e sono per qualche anno dopo che la si è sospesa.

Una volta sospesa, peraltro, possono tornare anche le cisti funzionali, come a tutte le donne.

Per quello che riguarda la dimenticanza è solo l’effetto contraccettivo che può essere disturbato, se ha avuto rapporti durante la pausa o durante la prima settimana di assunzione della pillola presa in ritardo. Non è così facile rimanere incinta dimenticando la pillola, ma le prime sono in effetti le più pericolose, può fare un test di gravidanza alla fine della scatola, comunque, per sicurezza.

