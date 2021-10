Pillola ed episodio di vomito

Una domanda di: Chiara

Prendo Yasminelle da più di un anno, mercoledì ho iniziato il nuovo blister dopo la pausa dei 7 giorni, ieri sera, venerdì, ho vomitato dopo 2 ore e mezzo circa l’assunzione della pillola e ne ho presa un’altra dal blister di riserva .

Oggi sabato ho visto delle macchie rosse nelle mutande e ho delle perdite rosse scure e fastidio al basso ventre come da ciclo… che cosa può essere? Sono incinta? Grazie per la risposta.





Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, se ha assunto regolarmente la pastiglia nel mese precedente non dovrebbero esserci problemi anche in considerazione del fatto che dopo aver vomitato ha assunto una pastiglia in sostituzione di quella che forse non ha avuto il tempo di essere assorbita. Le perdite potrebbero essere dovute a molteplici fattori, tra i quali lo sforzo nel vomito che può aver fatto contrarre l’utero e quindi averlo fatto sanguinare, oppure può essere dipeso da un micro-picco ormonale legato al fatto che la prima pastiglia, contrariamente a quello che si è supposto, era già stata assorbita dall’organismo. In ogni caso ritengo che il rischio di gravidanza sia estremamente ridotto: continui l’assunzione del farmaco come fa normalmente. Se lo ritiene opportuno potrà fare un test di gravidanza 20 giorni dopo l’episodio, per verificare che sia negativo (come quasi di certo sarà). Cordiali saluti.



