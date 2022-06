Pillola (forse) non assunta correttamente: potrei essere incinta?

Una domanda di: Rosa

Prendo la pillola Novadien da più di un anno, negli ultimi 4/5 mesi ho sempre fame, son ingrassata di 7 kg (soprattutto sulla pancia) e l’ultimo mese a causa di svariati episodi di vomito potrei non aver preso sempre correttamente la pillola. Come di consueto al 3 terzogiorno di pausa è arrivato il sanguinamento da sospensione. Dato il sanguinamento di questo mese, ma anche di quelli precedenti, posso ritenermi al sicuro da eventuali gravidanze o questo non ne costituisce una certezza? In attesa di risposta la ringrazio e le auguro una buona giornata.



Sara De Carolis

Cara Signora, come mai hai preso 7 chilogrammi? Non sono pochi, cerca di comprendere cosa sta accadendo ed eventualmente di parlare di quanto ti sta succedendo con un nutrizionista. Inoltre, sulla sicurezza contraccettiva, se non sai neppure tu se hai saltato o no l’assunzione della pillola, non posso certo io sapere se le perdite ematiche sono il ciclo o perdite da impianto di gravidanza…. Se non riesci ad avere una condotta precisa, forse lo IUD (dispositivo intrauterino) potrebbe essere il metodo contraccettivo più adatto. Prova a riparlarne con il tuo ginecologo/centro curante. In generale, quando si ha il dubbio di essere rimasta incinta c’è un modo sicuro per dissiparlo: effettuare il test di gravidanza. Basta quello che si esegue sulle urine con il kit fai-da-te. Con cordialità.

