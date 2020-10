Pillola in sostituzione del cerotto: quando iniziare?

Una domanda di: Marta

Buongiorno, io uso il cerotto Evra da un anno e adesso devo passare alla pillola. La ginecologa mi ha detto di iniziarla il primo giorno di mestruazione, dopo aver finito l’impiego del cerotto, ma mi sono arrivate quando ancora stavo utilizzando l’ultimo cerotto. Quindi la mia domanda è: ora quando inizierò la prima pillola?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, il metodo contraccettivo transdermico (cerotto) è simile a quello che si assume per via orale (pillola). Si può tranquillamente passare da uno all’altro senza problematiche particolari. Vista la situazione, le suggerirei di iniziare l’assunzione della pillola anticoncezionale in coda all’ultimo cerotto, cioè senza fare la sospensione. Finito il cerotto inizi lapillola. Faccia poi la consueta pausa di sette giorni alla fine del blister, per avere la sua pseudo mestruazione Cordiali saluti.

