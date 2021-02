Pillola iniziata in ritardo: che fare dei primi confetti non assunti?

Una domanda di: So

Salve,

ho iniziato il blister in ritardo di 5 giorni (dal 24 ho rimandato al 29).

Vorrei avere un’informazione.

Le pillole dimenticate dal 24 al 29 vanno recuperate alla fine o vanno “buttate”? Oggi dovrebbe essere il giorno che avrei dovuto finire tutto il blister ma mi mancano quelle pillole iniziali.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, è opportuno assumere tutte le pillole eventualmente dimenticate e, in questa eventualità, di non fare la pausa tra un blister e l’altro ma di iniziare subito il

nuovo blister, facendo poi la pausa dopo il secondo blister, per evitare sanguinamenti anomali e per avere una maggiore copertura contraccettiva.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

