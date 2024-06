Pillola interrotta: quando si verifica la mestruazione?

Una domanda di: Sonia

Mi sposo il 24 agosto e ho intenzione di smettere la pillola, ma al tempo stesso vorrei farmi due conti per non rischiare di avere le mestruazioni proprio in quel giorno.

La mia domanda quindi è: dopo quanti giorni dall’interruzione della pillola ricompare il ciclo?

La ringrazio.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Cara Sonia, credo che la mestruazione le apparire più o meno nella stessa data in cui si presenta di solito il sanguinamento da sospensione. Dovrebbe cioè essere la stessa cosa. Auguri per il 24 agosto!