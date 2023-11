Pillola: l’amoxicillina+acido clavulanico riducono la sua azione?

Una domanda di: Laura

Buongiorno, sto assumendo Effimia da circa 3 mesi. A causa di un intervento odontoiatrico dovrò iniziare una terapia antibiotica con Augmentin 2

compresse x 6 giorni. L’inizio della terapia antibiotica corrisponde all’assunzione della 19^ pillola di Effimia (terzultima). Dopo quanto tempo

è possibile avere rapporti completi senza il rischio di gravidanza? La ringrazio anticipatamente per la risposta.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Laura,

non ci sono segnalazioni di interazioni tra l’antibiotico amoxicillina+acido clavulanico (Augmentin) e i contraccettivi orali di tipo estroprogestinico.

In via ipotetica, l’antibiotico, alterando la flora batterica intestinale, potrebbe ridurre l’assorbimento degli ormoni. Gli studi attualmente disponibili non indicano, però, una diminuzione dell’efficacia contraccettiva associata alla terapia con amoxicillina+acido clavulanico.

Il rischio di fallimento del contraccettivo è, pertanto, estremamente basso. Le consiglio di sottoporre eventuali dubbi al ginecologo/alla ginecologa.

Cordiali saluti.

