Pillola, laser e acne

Una domanda di: Antonella

Buongiorno dottore, volevo un suo parere in merito alla visita ginecologica di mia figlia che ha 16 anni in cui le è stata prescritta la pillola Zoely come anticoncezionale e soprattutto le avevo chiesto qualcosa che andasse bene anche per l’acne. Sul foglietto informativo invece ho letto che questa pillola la può fare venire, quindi chiedo, visto che non ha ancora iniziato, se è il caso di cambiare medicinale. Per curare l’acne abbiamo fatto anche terapia con laser e non è servita a nulla, anzi l’hanno peggiorata. Resto in attesa di suo gentile riscontro.



Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno, la sua è una domanda difficile perché la pillola in oggetto non è, a mio parere, tra le più indicate ma l’acne è una complicanza solo in alcuni casi. Per il laser può essere un trattamento complementare alle cure mediche ma difficilmente è in grado di sostituirle, soprattutto nel lungo periodo. Cordialità.

