Pillola placebo assunta per sbaglio prima del tempo

Buonasera, stasera per sbaglio invece di prendere l’ultima pillola attiva ho preso una pillola placebo (che avrei dovuto cominciare domani) però essendomene accorte dopo un paio d’ore ho assunto la pillola attiva che comunque avrei dovuto prendere stasera…ora come devo procedere con le pillole placebo?arrivata alla 6ª pillola piochè una l’ho già assunta dovrei cominciare direttamente un altro blister o stare il 7º giorno senza assumere nulla?



Cara signora, lei ha preso la pillola attiva dopo un paio d’ore dalla dimenticanza quindi non ci sono problemi: l’efficacia contraccettiva è garantita. Per quanto riguarda le pillole placebo (che non hanno principio attivo, quindi sono ininfluenti ai fini della contraccezione), salti la prima il primo giorno in cui dovrebbe assumerla (in questo giorno non prenda nulla visto che l’ha già presa il giorno prima) e poi continui ad assumere le altre normalmente fino a esaurimento, quindi ricominci il nuovo blister. Cordialmente.

